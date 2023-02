Tra le domande in conferenza stampa, ad Allegri è stato chiesto anche se la Juve fosse favorita per il passaggio del turno: "Dobbiamo superare il primo turno di qualificazione dato che negli ultimi tre anni siamo usciti agli ottavi in Champions. Per le percentuali dico che domani è una finale, una gara unica, visto che i gol in trasferta non valgono più il doppio. Giochiamo in casa loro e ci giochiamo il passaggio".