Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è un elemento che accomuna Allegri e Conte nelle scelte di sposare rispettivamente la Juventus e l'Inter. Per il quotidiano, Conte rifiutò la Pazza Inter, Allegri "ha voluto cancellare i cali di tensione della Juve di Pirlo. Una Juve apprezzabile ma certo non la più unita di sempre - con Ronaldo in spogliatoio, è difficile - e tendente all’errore individuale. Operazione riuscita".