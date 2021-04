Nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione secondo la quale in caso di esonero di Andrea Pirlo, per la prossima stagione sulla panchina della Juve potrebbe tornare Massimiliano Allegri. E se dovesse concretizzarsi il clamoroso ritorno, secondo La Gazzetta dello Sport l'allenatore livornese sarebbe pronto ad avallare le cessioni di Ramsey e Rabiot. Entrambi arrivati a parametro zero rispettivamente da Arsenal e Psg, rappresenterebbe una plusvalenza piena per le casse bianconere.