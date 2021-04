Luciano Spalletti si scalda, pronto a tornare in panchina. Come racconta Calciomercato.com, la candidatura del toscano è quella che ha convinto di più Aurelio De Laurentiis: a prescindere, nonostante gli ottimi risultati degli ultimi mesi, il presidente è convinto di separarsi da Rino Gattuso a fine stagione. Avanti tutta per Spalletti, quindi, anche se ADL ha fatto più di un tentativo per provare a convincere Massimiliano Allegri. Per CM, Allegri ha più volte rifiutato la panchina azzurra. Non per una questione di vision: 'Non hanno trovato un accordo le due parti'.