L'edizione torinese de La Repubblica torna suldi sabato, ritenendo che sia ormai diventato "una partita come le altre" e, nello specifico di questa occasione, "brutta e noiosa, povera di tecnica e dalla tattica stanca".Emblematico, poi, il focus sulla: "La sensazione è di una storia già finita, costretta a trascinarsi prima dell’appuntamento per la separazione (dall'allenatore, ndr). La risolverebbe anche un avvocato matrimonialista al primo incarico.", si legge sul quotidiano. "Tra protagonisti scomparsi (tra tutti, sempre fuori ruolo) e altri mai davvero affermati (l’errore dia porta vuota è da mezzo campione),il quale, con un realismo che forse non era indispensabile squadernare così, adesso, ha detto che il prossimo budget dipenderà anche dalle cessioni. E di chi? Dei pochi mattoni su cui costruire qualcosa? (Bremer, Rabiot, Cambiaso?)".E ancora: ". I tifosi si sono stufati presto di agitarsi sotto il sole giaguaro d’aprile, molti a torso nudo, almeno qualcuno si sarà abbronzato. Se l’aldilà esiste, speriamo che Giagnoni, Radice e Mondonico avessero altro da fare., lui, invece di scappare nell’intervallo si sarà addormentato".