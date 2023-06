In merito al futuro e in particolare alle voci di una risoluzione contrattuale con la Juve, Allegri ha risposto così ai microfoni di DAZN: "No non c'è nessuna trattativa perché ho due anni di contratto, sono a disposizione della società per programmare e lavorare con quello che mi metterà a disposizione. Tutti ora abbiamo bisogno delle vacanze, la società ha 40 giorni di tempo per programmare al meglio e sul mercato."