Tutti hanno fretta, non ne ha invece la Juve. La questione allenatore è centrale alla Continassa, ma per una volta c'è tempo e l'intenzione è quella di prenderselo tutto, per scrutare e capire, per valutare e poi decidere.Ecco, la sensazione è che il piatto ricco si costruisca proprio adesso e che il tempo delle briciole sia ancora parecchio distante.Grazie al rush finale di Coppa Italia e qualificazione in Champions, il tecnico bianconero ora si aggrappa a una preghiera: che Max Allegri, ieri incrociato alla Partita del Cuore ( e non si sono visti convenevoli tra i due ), possa ripartire ovunque ma non da Torino.In questo momento, gli occhi sono tutti sul livornese: il Real aspetta Zidane e intanto lo tiene caldo, l'Inter si appresta a chiudere la storia con Conte e prova a ri-sondarlo, la Juve vorrebbe ricostruire con l'uomo che ha sublimato il precedente ciclo. Tra oggi e domani potrebbero arrivare grosse novità, a partire dall'addio di Zizou a Madrid e dunque la decisione definitiva del Real. Sarà Max? Sarà Raul? Sarà comunque un indizio enorme per la Juventus.