Quei giorni un po' così, con l'attesa a metà e le speranze di tutti, a prescindere dalla situazione, di vedere laben lontana da dove si trova oggi. Tanto passerà inevitabilmente dalla scelta sul futuro della guida tecnica. Al momento, Massimilianoè legato al club da un contratto pesante, ma allo stesso tempo è slegato dal vortice dei risultati. Semplicemente, non ne ha portati. E a Udine rischia di vedere crollare anche il castello del quarto posto.Nei prossimi giorni, nelle prossime e immediate ore, ci sarà l'incontro forse definitivo con la società. Per ora a Max sono rimaste cinque strade, tutte percorribili: può rimanere, dimettersi, essere esonerato. O risolvere il contratto. Oppure andare in un altro club.