Allegri esonerato: le opzioni per il futuro

Massimiliano non starà fermo a lungo, dopo la fine della sua seconda esperienza alla. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, secondo cui una volta ricaricate le batterie il tecnico livornese potrebbe decidere di ributtarsi nella mischia decisamente prima rispetto a cinque anni fa, quando rimase lontano dal calcio per due stagioni consecutive. Questa volta, inoltre, potrebbe non avere più preclusioni verso un'ipotesi estera, che invece in passato aveva preferito non scegliere. Allora si fecero avanti per lui, oltre all'di Beppe Marotta, il(che poi confermò Unai Emery) e soprattutto ildel post Zidane.Lo scorso giugno, invece, il corteggiamento molto pressante era stato di un club arabo, che gli aveva proposto un triennale da 30 milioni a stagione. Adesso lapotrebbe tornare alla carica con un'altra offerta importante, così come potrebbero farsi avanti altre società - anche italiane - in cerca di un nuovo allenatore. La sensazione comunque, come detto, è che Max non abbia intenzione di restare "disoccupato" ancora per molto.