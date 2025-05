Allegri, c'è anche l'ipotesi Inter: cosa sappiamo

Getty Images

Allegri-Inter, cosa sappiamo

L’non può permettersi di farsi trovare impreparata nel caso in cuidecidesse di interrompere la sua avventura in nerazzurro, dopo la finale di Champions League in programma sabato. È quindi plausibile pensare che l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio abbiano già iniziato a valutare alcune alternative, qualora si rendesse necessario un cambio in panchina.Tra i nomi che circolano, come scrive Calciomercato.com, è emerso quasi spontaneamente anche quello dell'ex Juventus . Attualmente è il profilo preferito dal, che valuta un possibile avvicendamento con Antonio Conte, ma la sua figura è stata accostata anche all’Inter per via del suo passato in bianconero proprio al fianco di Marotta. Allegri, del resto, è noto per la sua capacità di adattarsi rapidamente a contesti diversi e di gestire anche le situazioni più complesse, qualità che lo rendono un candidato naturale.

L'alternativa Fabregas

Nonostante l’interesse concreto del Napoli – che può offrirgli la possibilità di guidare i nuovi campioni d’Italia e una rosa potenziata sul mercato, con nomi di primo livello come Kevin De Bruyne – e l’attenzione, seppur più defilata, del Milan, Allegri resta un tecnico di caratura elevata, con un ingaggio che si aggira sui 5-6 milioni di euro a stagione. Per questo, l’Inter non può permettersi di concentrarsi su un solo nome.Tra le opzioni alternative che iniziano a emergere, una suggestione porta a. Un’idea affascinante, che rappresenterebbe una svolta radicale rispetto al profilo più esperto di Allegri. A Como, lo spagnolo ha mostrato grande talento nel valorizzare i giocatori già presenti in rosa e nel lanciare giovani promesse da lui fortemente volute. Tra questi Alex Valle, Nico Paz, Maximo Perrone e Assane Diao, solo per citarne alcuni.