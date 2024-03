L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha analizzato il pareggio contro l'Atalanta.'Perché il campionato è questo e i valori sono questi. Qualcuno ora dice che l’Inter è nettamente più forte come rosa, io purtroppo sono fortunato l’ho detto 8 mesi fa. Non è che ci voleva tanto a capirlo. Per me era la normalità. Noi abbiamo tenuto un ritmo altissimo, i ragazzi sono stati straordinari a fare 46 punti. Ora è il momento in cui dobbiamo farne altrettanti. E’ vero che abbiamo fatto 12 punti in 9 partite, quindi dobbiamo cercare di alzare la media. L’importante è arrivate in Champions. La cosa all’importante è arrivare all’obiettivo'.