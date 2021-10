Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l', l'allenatore dellaMassimilianosi è soffermato anche su alcuni uomini della rosa nerazzurra, sicuramente tra i più attesi del Derby d'Italia. "sa giocare a calcio, fa gol, rifinisce l'azione e conforma una bella coppia.è cresciuto tanto,è serio ora: è migliorato tanto. Poi ci sono Skriniar, De Vrij... Non è per dirlo così, l'Inter è ancora la squadra più forte e la favorita per lo scudetto".