Le parole dia Mediaset:EUFORIA – “Non è questione di pericolo, giochiamo contro una squadra forte. L’Inter è la squadra più forte con Napoli e Milan per il campionato. Stasera per noi è difficile, complicata, si gioca su due gare, loro hanno esperienza, tecnici e fisici. Bisogna fare attenzione, una partita con rispetto e umiltà, voglia di far fatica”.MATURITA’ - “Un altro test importante, stiamo crescendo. Ad aprile ci sono partite da dentro o fuori è normale, questa è una delle prime, ad aprile ne abbiamo 4 e speriamo di riuscire ad andare avanti, se riempiamo maggio vuol dire che avremo due finali”VLAHOVIC - “Mi aspetto tanto da tuti, non importa chi segna, l’importante è che la squadra faccia bene. Dusan è cresciuto, a Milano grande partita, soprattutto dopo un periodo di inattività”.ISOLARSI – “Bisogna farlo perché stiamo lavorando sul campo, dobbiamo fare questo. Abbiamo la possibilità di andare avanti in Coppa Italia e Europa League. In campionato 59 punti e da qui bisogno continuare a lavorare per aumentare il distacco dalla quinta”