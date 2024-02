L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata contro il Verona per 2-2. L'allenatore livornese si è soffermato anche su quello che è il cammino dell'Inter.'Non so quanto abbia inciso il distacco dall'Inter, ma da oggi non deve più incidere. Abbiamo fatto 2 punti in 4 partite e bisogna resettare tutto, non è che quando vogliamo accenderci lo facciamo, bisogna riprenderci piano piano. La squadra fa ma non basta per vincere'.