Come già successo in varie altre occasioni negli ultimi tempi, Massimilianonon è riuscito a trattenere la propria rabbia nel finale del match tra. Come raccontato in diretta dai cronisti di DAZN, il tecnico livornese, decisamente infuriato per quanto stava accadendo in campo, ha letteralmente disintegrato una bottiglietta di acqua con un calcio, sfogando così tutta la propria frustrazione. Il momento non è certamente dei più facili per Max, di cui ora i tifosi bianconeri vorrebbero l'esonero immediato ( che però, con tutta probabilità, non arriverà ). La Juve, del resto, è in crisi nera.