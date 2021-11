Ieri sera Massimiliano Allegri ha incartato decisamente Maurizio Sarri, tanto da far perdere lucidità in tutto e per tutto alla Lazio e al suo allenatore. Biancocelesti sterili e Juventus che ha segnato sì con due rigori,alla faccia dei soliti mugugni sul gioco allegriano. Però dobbiamo riconoscere un fatto., dovuto all'infortunio di Danilo (che speriamo non sia grave, naturalmente!).e la Juve era rintanata con linee serrate ma più che altro schiacciate, senza riuscire a orchestrare un'uscita palla decente dalla difesa. Dopodiché, costretto a togliere il povero Danilo, Allegri ha per forza di cose attinto alla batteria di esterni a sua disposizione eLa mossa definitiva che ha mutato il match nella2-0 "all'inglese", meritato, alla grande.Ma appunto, il buon Max non dimentichi quel primo quarto d'ora in cui la squadra stava andando in apnea.