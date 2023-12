Massimilianoha parlato di Kenane Deannel corso del documentario di Juventus Lab The Best is yet to came. Le sue parole:“Un giovane per stare in prima squadra deve avere qualità tecniche e morali e loro le hanno, hanno davanti una carriera davvero importante”.“Li ho portati in tournèe perché ogni anno ci sono dei giovani molto bravi. L’obiettivo della Juventus è portare giocatori dal settore giovanile in prima squadra”.“Huijsen è molto bravo con i pieid e intelligente, sicuro di sé”.“Yiliz ha grande tecnica, gioca verticale e bada al sodo”.“Udinese? A Yildiz è arrivata una palla e ha fatto un controllo ottimo, è una sua dote naturale e questo è un punto di forza”.“Il taglio di capelli mi ha fatto piacere perché è intelligente ed ascolta”.- “In un momento Dean dopo gli errori in NG ha perso brillantezza e lucidità e le ha recuperate”“Quando ho fatto esordire Huijsen gli ho messo la mano sulla testa, valeva più di tante parole. Ha giocato con tranquillità e fatto sempre le scelte giuste”.