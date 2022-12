L'allenatore della Jha parlato in zona mista dopo la partita contro lo Standard Liegi e ha ricordato Pelé: "A livello di Pelé c'era solo Maradona e Messi, era l'esempio emblematico del calcio.""Dobbiamo riattaccare la spina per la partita di Cremona, credo che recupereremo Chiesa per la panchina. Bonucci Vlahovic, Pogba, Cuadrado e De Sciglio stanno lavorando bene ma non credo che ci saranno"."Nel secondo tempo più sbarazzini perché erano ragazzi che avevano già giocato due partite, nel primo tempo troppo lenti. La cremonese è una squadra rognosa, non sarà semplice, è un campo difficile e dobbiamo stare attenti perché è la prima dopo la pausa"."Non sono mai preoccupato, vedo tutte le cose come un opportunità. Dusan Sta meglio, ha corso, poi da lì a giocare ce ne passa. Pogba è qualche giorno che corre, il ginocchio sta rispondendo bene. Anche Bonucci sta migliorando, bisogna essere fiduciosi. Ci fossero stati Pogba e tutti gli altri magari Miretti, Fagioli ecc non avrebbero giocato. Abbiamo colto l'opportunità e sono stati molto bravi. Soulé sta crescendo.""L'ho visto troppo bene Chiesa, per questo l'ho fermato (ride ndr), andava troppo forte e l'ho messo da una parte"."Chi ha il contratto deve riconfermarsi, chi non lo ha deve lavorare bene. I contratti fino al 30 giugno ce l'hanno quindi è una cosa italiana questa."Eravamo d'accordo che chi arrivava in finale gli davo fino al 29, chi vinceva la finale due giorni in più"