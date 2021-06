Massimiliano Allegri si riposa prima di riprendere con la Juventus. La stagione in panchina, la prima dopo un paio d'anni di inattività, è quasi alle porte e anche se il ritiro comincerà senza i moltissimi nazionali l'inizio è vicino. Per ricaricare le pile, il neo allenatore bianconero si trova attualmente a Ischia in compagnia di Ambra Angiolini ed è stato paparazzato a borgo di Sant'Angelo in tenuta da spiaggia: costume di colore rosso e maglietta bianca.