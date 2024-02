Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, è tornato a parlare anche della sfida scudetto contro l'Inter."Rimpianti no, fatta una buona partita. L'ho analizzata subito dopo il fischio finale: primo tempo equilibrato, c'è stata l'occasione di Dimarco, poi la ripresa si è spaccata la partita e potevamo fare gol, abbiamo avuto occasioni favorevoli. In questo momento ora c'è la squadra più forte in testa al campionato. Non lo dico ora, è favorita dall'inizio e lo sarà fino alla fine. Dobbiamo fare il nostro percorso, dobbiamo tornare a vincere perché abbiamo fatto solo 1 punto nelle ultime partite".