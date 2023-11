Massimiliano Allegri nella prossima stagione potrebbe non essere più l'allenatore della Juve e chissà allora se si aprirebbero le porte della Premier League, in cui il tecnico troverebbe anche quella dimensione internazionale che ancora gli manca. Come riferisce il Corriere dello Sport, ci sono due squadre inglesi che potrebbero cambiare allenatore a fine anno. Ovvero il Manchester United di Ten Hag e il Chelsea di Pochettino, entrambi partiti male in questa stagione.