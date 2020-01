Massimiliano Allegri potrebbe tornare presto in panchina. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, infatti, l'ex allenatore della Juve sarebbe in pole per la panchina del PSG, per la successione di Tuchel. Allegri è stato accostato anche al Barcellona quando è stato esonerato Valverde, ma poi i blaugrana hanno scelto Setien.