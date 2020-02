E' sempre sulla bocca di tutti. E' quasi da un anno fermo, ma Max Allegri resta uno degli allenatori più appetibili in giro per l'Europa. L'ex tecnico della Juve non ha mai nascosto la volontà di provare un'esperienza all'estero, possibilmente in Premier League. Ma non c'è solo l'Inghilterra nel possibile futuro del tecnico livornese. Secondo quanto riferito dal francese Le10Sport, infatti, Allegri sarebbe particolarmente apprezzato anche dal PSG, che starebbe pensando a lui per sostituire Tuchel, che con ogni probabilità al termine della stagione saluterà Parigi, anche per i contrasti con diversi senatori della squadra.