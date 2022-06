J’ai reçu en privé comme nombreux d’entre vous cette photo d’Allegri et Luis Campos devant cet hôtel. Je ne sais pas du tout de quand cela date, si quelqun ici a plus d’informations. N’hésitez pas pic.twitter.com/jCxqy0vmuq — La Source Parisienne (@lasource75006) June 14, 2022

Una foto che sta facendo il giro del web, scattata evidentemente intorno alle 17.30 e poi data in pasto ai social.è stato immortalato al fianco di Luis Campos, davanti a un albergo di Montecarlo.L'immagine è stata pubblicata da La Source Parisienne, che sottolinea come sia stata girata "privatamente". I due si trovano a braccia conserte all'esterno dell'hotel, eleganti e in attesa evidentemente di qualcuno. "Non ho idea di quando sia, aspettiamo anche noi informazioni. Non esitate". Ovviamente, è subito giro del web e speculazioni a rimorchi. Qualche tifoso spera nel suo addio, qualcun altro n'è preoccupato.