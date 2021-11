Massimiliano, in conferenza stampa, commenta il ko dello Stadium con"Analizzare la partita di stasera... io dopo la partita, alla squadra ho detto di non essere delusi. La prestazione di stasera è stata una bella prestazione con cose da migliorare. Concesso poco o niente, avuto situazioni. Quando giochi con squadre di livello l'episodio ti va a favore o contro. Le prestazioni con le grandi squadre sono state sempre le stesse, poi abbiamo avuto occasioni, 4-5 per poter far gol. I ragazzi non è che non hanno gol nelle gambe, non vanno le cose in fase realizzativa. C'è voglia di fare. Bisogna rimanere ordinati, sereni. Sapendo che nel calcio succedono queste cose. Dobbiamo essere realisti: 21 punti ora e dobbiamo ripartire da qui. Ci vuole voglia di lavorare. Finora quello che è stato fatto non è bastato. Processi inutili. La squadra ha fatto una bella prestazione"."Ho detto prima che i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, e sono contento. Martedì abbiamo una partita difficile, a Salerno c'è da battagliare e inutile pensare a ciò che è successo. Punto e si gira pagina. Se si sta a pensare a dove possiamo arrivare, ora non bisogna pensare, bisogna solo fare. Come stanno facendo i ragazzi"."Chiesa dolorante al flessore, Mckennie ha preso un colpo e vediamo se è girato. Lunedì torna De Sciglio, abbiamo di nuovo Bernardeschi e Chiellini. Sono momenti e bisogna lottare per vincere ogni anno, è normale. Ora siamo lontani. Non dobbiamo pensare, ma affrontare la realtà dei fatti. Che è questa. Il calcio è questo. Poi magari ciò che dico oggi tra 10 mesi vale il contrario"."La squadra si è isolata. Il presidente ha parlato alla squadra, facendo un bellissimo discorso. L'ambiente è sereno e tranquillo, poi ci penserà la società"."Con un giocatore dell'Atalanta? C'è stato un fallo laterale, ma non c'è stato durante la partita. Grande rispetto. L'Atalanta ha fatto una partita fisica, superlativa la loro prestazione. Con un tiro hanno vinto? Questo è il calcio. Si può spiegare delle occasioni e del tiro, ma bisogna vedere cosa fare. E migliorare la fase realizzativa. Le prestazioni della squadra? Abbiamo sbagliato 2-3 con le medio-piccole"."Fischi a Morata? Ringrazio i tifosi, ci sono stati vicini. Normale che fischino quando le cose non vanno. La prestazione di Morata è stata ottima, ha tenuto botta. Non ho nulla da dire a nessuno"."In questo momento parlare di obiettivo non serve a niente, solo martedì a Salerno per vincere. Domani volevo dare giorno libero dopo una prestazione del genere, ma i ragazzi si vogliono allenare e facciamo allenamento"."Morata ha giocato molto bene tanti palloni. Come sbagliava una palla, veniamo puniti. Il calcio è fiducia, manca un po' di spensieratezza in una squadra di ragazzi che vorrebbero spaccare il mondo e invece vanno male alcune cose. Un po' per demeriti, un po' perché è così. Senza spaccarsi la testa, va accettato. Bisogna lavorare sulla prestazione"."La Juve non lo è? Lo dice la classifica, ma ho sempre detto che in Serie A non c'è un valore assoluto. Bisognava avere dei punti in più e sono d'accordo. Da dire però che la Juventus vinceva il campionato di sicuro ce ne passa. Noi siamo realisti, per ottenere risultati bisogna fare fatica come sempre. Ora le cose vanno anche in un certo modo e bisogna avere più rabbia e meno delusione. Delusione porta a sfiducia, la rabbia porta alla voglia di dimostrare che siamo migliori"