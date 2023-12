Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:LA PARTITA - "Partita strana perchè si è fatto male Alex Sandro quindi ho bruciato uno slot. Ho cambiato Yildiz perchè iniziava a non stare bene e volevo cambiare qualcosa. Poi ho messo Weah perchè era un calciatore che in quel momento poteva servire. Chi è entrato oggi ha fatto bene. Dusan si è rasserenato, più equilibrato nel giocare e ha ritrovato il gol. Siamo arrivati a 40 punti, 2 in più dello scorso anno e passeremo un buon Natale".KOSTIC - "Più che timido lucido in avanti. Non è mai stato un goleador, deve crederci di più. Dopo l'1-0 dovevamo fare il 2-0 e non a caso nella ripresa abbiamo subito preso il pareggio come a Genova. Gol evitabile anche se non l'ho rivisto. Vincere qui non è stato semplice, aveva vinto solo il Napoli alla prima giornata. Il Frosinone sta vivendo un'annata magica e quando è cosi diventa difficile. Il gol infatti è arrivato su una palla che noi non dobbiamo prendere".YLDIZ - "Perchè abbiamo Chiesa che si è fermato e per caratteristiche lui è il sostituto naturale. Bisogna fare le cose con logica. Federico Chiesa si è fermato altrimenti giocava lui. Yildiz è molto intelligente, molto equilibrato e sono felice. Questo è frutto del settore giovanile che per 10 anni ha lavorato bene".VLAHOVIC - "No semplicemente nelle ultime due settimane ha subito tante critiche. Questa era la gara giusta per farlo rasserenare. E' un giocatore importante ma ha 23 anni quindi cerco di gestirlo e aiutarlo"DOPO L'1-0 - "Nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni clamorose per raddoppiare. Non siamo riusciti e quando è arrivato il pareggio è cambia la gara col Frosinone che ha preso coraggio. Poi nel finale siamo riusciti a chiuderla"