Le parole diin conferenza stampa:"Nella ripresa la Fiorentina è stata brava ad approfittare dei nostri errori in fase di uscita. Diciamo che ci siamo allenati a fare una buona fase difensiva. Vlahovic? Oggi era una partita in cui secondo me Milik poteva dare di più, e infatti così è stato. Inoltre, doveva riposare in vista della Champions, lo volevo mettere nella ripresa ma ho dovuto fare altri cambi obbligati. Se vogliamo essere realisti la partita decisiva in Champions per noi non è quella col PSG, ma quella col Benfica in casa. Dobbiamo migliorare nel concretizzare i palloni pesanti. Nel primo tempo potevamo fare il 2-0 e l’abbiamo sbagliato, e dopo è venuta fuori un’altra partita. Serve cattiveria in certi momenti, è così che si vincono i campionati. Il gol della Fiorentina? Mi ha fatto arrabbiare parecchio. Abbiamo battuto un angolo essendo messi male e abbiamo preso il contropiede, così si lasciano i punti per strada".