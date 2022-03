di CC, inviato allo Stadium

Allegri parla in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia.



MORATA - "Gol importante? Importante per lui, sempre per gli attaccanti. Contento per il momento che sta attraversando. Oggi dopo tante partite con gli stessi giocatori, c'è da fare i complimenti ai ragazzi. Siamo calati nella ripresa, era normale, abbiamo portato 3 punti e per la prima volta da quarti matematicamente. Lo scalino è stato salito. Dall'altro c'era da chiudere la partita, poi è normale che soffrissimo un po'".



LA RIPRESA - "Stanchezza fisica, di conseguenza diventa mentale, da stanco sei meno lucido, c'era da aprire meglio il gioco. Per mancanza di lucidità non l'abbiamo fatto. Nella ripresa abbiamo avuto situazioni favorevoli, poi loro sono bravi nello stretto e ci siamo difesi come abbiamo potuto".



DYBALA - "Difficilmente sarà con la Samp, speriamo di averlo. Spero di averlo col Villarreal".



ALEX SANDRO - "Procede bene, vediamo se sarà a disposizione".



DE SCIGLIO - "Dovrebbe rientrare"



CHIELLINI - "Ha iniziato a correre stamani, vediamo" A GENOVA - "Con Bernardeschi in meno, ma ci adattiamo".



BERNARDESCHI - "Quando si entra dopo tanto tempo, in corsa... pensavo facesse peggio, troverà il modo di allenarsi e prepararsi per il Villarreal".



VLAHOVIC - "Si è dato da fare, nella ripresa meglio del primo. Nel primo tempo Locatelli tra le linee l'abbiamo innescato meglio, bisognava giocare con la palla davanti, ma avevamo Rugani che rientrava, un destro a sinistro... più di questo la squadra non potevamo fare. Forse chiuderla prima. Queste partite servono per tutto l'ambiente, non è che nella Juve dei 5 scudetti, partite come queste ne abbiamo vinte, per v sincere scudetti e obiettivi, si passa per la sofferenza. Non è una vergogna difendersi. Nelle prime partite abbiamo lasciato tanti punti. Szczesny ha fatto belle parate, sono contento. Non c'è una squadra che le vince tutte 3-0, quando siamo nella situazione in cui non possiamo sbagliare...".



CENTROCAMPO - "Dare giudizi sulla partita, sui singoli... oggi sono stati tutti bravissimo. Hanno capito la partita e si sono dannati l'anima per i 3 punti. E' la cosa più importante, oltre alla vittoria".



SCUDETTI - "Di quello che dicono gli altri non m'interessa, oggi siamo quarti e abbiamo 10 partite da giocare. Una alla volta, ci mancano giocatori e abbiamo l'obiettivo di arrivare tra le prime 4, passare il turno in Champions e la finale di Coppa Italia. Tante squadre davanti, lo scudetto è un discorso chiuso".



PRECISIONE - "Nel primo tempo sì, nella ripresa quando sei annebbiato e stanco perdi lucidità delle giocate".



VITTORIA SUPERIORE - "Molto superiore, importante, i ragazzi l'hanno capito ed è segno di maturità. All'inizio non ce l'avevamo".