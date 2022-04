Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, dopo Cagliari-Juventus:



CAGLIARI - "Stasera ho visto una buona squadra, rognosa e che ha qualità davanti. Batterli in casa non è semplice, ha tutte le qualità per salvarsi. Per noi era importante rispondere presente dopo il contraccolpo contro l'Inter. Non abbiamo praticamente mai concesso nulla al Cagliari dopo lo svantaggio iniziale. Credo che la vittoria sia più che meritata. Hanno iniziato bene, ma poi siamo entrati bene in partita"



NEL FINALE - "La mia arrabbiatura? Sono minuti di grande tensione e quando ti abbassi il Cagliari diventa pericoloso. Siamo stati bravi a non concedere"