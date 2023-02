Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Fiorentina."Tridente? Stasera molto delicata, giochiamo contro una squadra che comunque è sempre noioso giocarci contro. Ti pressa, ti concede, non siamo stati precisi nel concretizzare le occasioni avute. Nella parte finale ci siamo difesi in modo ordinato, abbiamo rischiato solo nel gol annullato e c'era stato un gol annullato a noi. Buono spirito, volevamo la vittoria, venivamo dal punto in casa. Non era semplice. Fatto altro passo in avanti, ora siamo a un punto dal Toro, al pari col Monza. Un passo alla volta. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati, i ragazzi sono stati molto bravi, bravi a resettare dopo Atalanta e soprattutto Monza. Poi però c'è un'altra parte, la Juve ad oggi ha 44 punti, lo dico perché altrimenti si guarda la classifica e si parla di stagione fallimentare. Parlo con chi ha la memory card piena. Non si può sminuire il lavoro dei ragazzi, poi bisogna migliorare la classifica"."Ha fatto una buona prova. Non era zoppicante, ha combattuto, ha fatto una buona prova. Partita maschia, con duelli, come sempre Juve-Fiorentina"."Facciamo un passo alla volta, guardiamo ora l'obiettivo principale che è giovedì col Nantes, squadra fisica e non è semplice. Ci arriviamo dopo una bella vittoria, delicata, poi a La Spezia non sarà facile, dobbiamo mettere nuovo fieno in cascina"."Dopo la sentenza non si sapeva più chi fossimo. Se quelli dei 18, dei 33, sono cose che ti scuotono. E l'abbiamo pagata. I 44 punti servono per essere consci del lavoro fatto, potevamo averne più o meno, ma il discorso che ci porta a farne tanti è andare partita in partita... Mi dispiace. Mi sono arrabbiato, non è da me, però in questo momento non semplice chiunque scenda in campo dev'essere aiutato. C'è il 90% dei tifosi che in questo momento hanno capito la situazione e aiutano. Che vadano a casa e decidano che Kean, De Sciglio, Paredes vadano fischiati... a me non va bene. Si sta tutti dalla stessa parte in questo momento. Se perdiamo, allora è giusto che ci fischino. Ma non mi è piaciuta questa roba qui. Magari ci saranno meno di questi che vengano allo stadio e a prescindere da quanto mangiato o bevuto, magari non fischieranno"."A sensazione, ho avuto la sensazione che potesse essere la partita giusta. Abbiamo avuti buoni contropiedi, sono stati bravi i ragazzi, hanno difeso anche in modo ordinato"."Menomale ha iniziato a fare gol, dev'essere arrabbiato perché ne ha fatti pochi. E' maturato"."Non le conosco queste persone, sentivo dietro, un mezzo cross e uno è andato contro Kean. Credo non sia un modo giusto. Credo che l'aiuto del pubblico, sotto pressione, ci vuole. Quando le cose non vanno bene, allora... Ma quando c'è difficoltà c'è bisogno che diano una mano. Questo è uno stadio pesante, quando i tifosi danno intensità è dura per tutti".