Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Sporting."La prima cosa più importante è che Szczesny sia sereno e tranquillo. Perin ha fatto due parate straordinarie, contento per il gol di Gatti. Importante vincere con una squadra forte, importante rituffarci in campionato, andiamo a Sassuolo contro una squadra forte, sono bravi, bisogna recuperare energie. Abbiamo giocatori che non hanno giocato, domenica bisogna farsi trovare pronti"."Il recupero di Paul è molto importante, è entrato e si è messo a disposizione. Abbiamo tante partite, tutti devono essere a disposizione"."Stasera è entrato nel gol, ha colpito di testa, è stato bravo, veniva dal colpo con la Lazio. E' forte, giovane, è sempre direi un giocatore... con Milik, Kean abbiamo tre attaccanti forti. Bisogna scegliere chi far giocare. O da solo, o due insieme. Contento della prestazione"."Il calcio non è un'equazione, credo. Stasera ne ho scelti 3, magari domenica uno. La cosa che faccio, sbagliando o meno, cerco di mettere la formazione a seconda della partita e delle caratteristiche. Se fosse un'equazione sarebbe facile, metti uno e vinci, metti l'altro e perdi. Abbiamo fatto bene a tratti, per altri abbiamo sofferto. A 3 in mezzo abbiamo occupato meglio il campo, sono contento, come quando abbiamo difeso con i 4 centrocampisti. Non c'è 3 o 2 o 1. L'importante è che la squadra vinca le partite"."Lo sapevamo, lo Sporting è molto forte, ha tecnica. Bisogna prepararsi al meglio giovedì per prenderci la qualificazione"