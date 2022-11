Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Inter."Il peso d'aver vinto uno scontro diretto, era tanto che non vincevamo. Ci avevano battuto 3 volte, hanno dimostrato anche stasera di essere stati forti. Siamo stati fortunati, ma quando giochi con atteggiamento giusto, la buona sorte viene dalla tua parte. Nella ripresa giocato bene tecnicamente, anche dopo il secondo gol annullato abbiamo difeso in maniera ordinata. Bello vedere una squadra con entusiasmo, voglia, che si mette a disposizione l'uno con l'altro. Per creare presupposti per la vittoria servono queste caratteristiche"."Tutto è positivo, soprattutto vincere aiuta a vincere, soprattutto perché comunque ci sono valori che ti portano a raggiungere gli obiettivi. Stasera è stato bello vedere tutti partecipi alla partita, alla vittoria, chi ha giocato e chi no. Con grande entusiasmo. Bisogna mettere da parte gli obiettivi dei singoli, i ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi. Stasera godiamo, domani pensiamo a Verona, altrimenti giovedì rischiamo di buttare a mare quanto fatto. Siamo a due punti dal quarto posto, vediamo a Verona"."Rispetto all'inizio riusciamo a stare nella partita, con pazienza, se non facciamo gol. Hanno tecnica, corsa, un episodio poteva girare la partita e i ragazzi sono stati bravi a portarlo dalla loro. Bello vederli giocare, abbiamo subito solo su Lautaro su errore di Rabiot"."Bene come tutti. Fare un nome è poco rispettoso. Onana ha fatto una grande partita, ma c'è stato buon atteggiamento. Partecipazione del pubblico importante"."Vediamo. Stasera no, vediamo nei prossimi giorni, vediamo se passa, ha un'infiammazione. Domani dovrebbero rientrare McKennie e Paredes. Kean da martedì. Qualcuno per le prossime partite lo recuperiamo, altrimenti facciamo con chi abbiamo, anche discretamente bene"."Non ho assolutamente visto il gol annullato, quella era l'opportunità presa al volo. La squadra poteva disunirsi, invece siamo rimasti in campo attenti, bel segnale"."Domandatelo a Mancini. Nonostante, per mio parere, si parla male della nazionale, che non ci sono giocatori... credo che invece abbia un futuro importante, ci sono giovani bravi che devono crescere, non solo alla Juve. Basta fare la lista di quelli nati dal 1998 al 2003-2004. Credo abbia un buon bacino per affrontare al meglio i prossimi anni"."Su Milan e Napoli? Perché devo puntarlo su Milan e Napoli? Al momento non si puntano fiches. Poi il gioco è vietato".