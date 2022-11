Massimiliano, in conferenza stampa, analizza Juve-Lazio."Nelle ultime partite la Juve ha fatto buone gare, senza subire gol e 6 vittorie. Mi sarei arrabbiato se avessimo subito. Lo dico e lo ripeto: la cosa sbagliata è stata la Champions, dove siamo stati eliminati e abbiamo gestito male le partite. In campionato abbiamo avuto risultati in alternanza. I ragazzi si sono compattati, hanno fatto partite soffrendo e ottenendo i risultati. C'è solo da ringraziarli"."Rimpianti non ce ne sono. Comunque i ragazzi hanno lavorato, ci sono momenti di difficoltà che capitano in una stagione. Poi li abbiamo affrontati coi ragazzi, in serenità, sapendo che bisognava risollevarsi. Non si risolvono le problematiche con una partita, ora non abbiamo vinto nulla. Finita la prima parte, ora recuperiamo. Possiamo tastare giocatori come Pogba, Chiesa in amichevole. Vediamo la condizione di alcuni e vediamo come tornano dal Mondiale"."Tutte le cose che succedono vanno viste come un'opportunità. Il fatto che siano mancati giocatori, ha dato possibilità a Miretti, Fagioli, Iling che s'è fatto male... di avere un'occasione. Hanno dato entusiasmo, perché hanno coscienza e tecnica"."Angel è entrato, ha fatto benissimo, ha una tecnica fuori dalla norma. Le partite sono diverse dal sessantesimo, a volte ci vuole tecnica, altre fisicità. Avere cambi come Chiesa, Di Maria, Paredes... Chiesa ha fatto il quinto, sacrificandosi, ha fatto l'assist, è un giocatore che si sta ritrovando, ha bisogno di ritmo partita. Cuadrado è stato fermo due giorni e gli dava fastidio, ma si è messo a disposizione""Sono bravi giocatori, ottimi giocatori. Con Bonucci, Rugani, Gatti che ha fatto bene anche da ammonito e non era facile. Ci sono le possibilità per fare una buona stagione, anzi un'ottima stagione. Un passo alla volta"."Può darsi che ci siamo allenati giocando. Parlo poco, io. A volte nel calcio, anzi spesso, si parla per sentito dire, ma non è così. Ci serve la sosta, dall'altro vedere la squadra che cresce di condizione, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Poi ci sono stati gli infortuni, ma cose che capitano"."Il Napoli viaggia, le altre sono tutte ammucchiate"."Se non facevamo una partita così, la Lazio ci metteva in difficoltà"."Non è penalizzato, si ferma, finisce a 4 gol in 4 partite. Avrà l'occasione per ripresentarsi al meglio"."Continuare così? Dipende innanzitutto dai giocatori al Mondiale. Ma ci sono giocatori che hanno bisogno di giocare, come Pogba che è fermo. Ogni 3 giorni c'è una partita, non possiamo giocare con gli stessi 11 per le altre partite che restano. C'è bisogno di tutti, l'importante è averli tutti. Un conto sono quelli che partono, altro quelli che subentrano. Il livello alto della squadra è stato mantenuto da chi è entrato. Se entri male, la squadra va in difficoltà".