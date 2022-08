Massimilianoparla in conferenza stampa dopo la vittoria con lo Spezia."Fatto un pezzo di primo tempo molto buono, sembrava abbastanza facile e abbiamo abbastanza i ritmi e ci siamo incasinati. Subito qualche tiro, velleitario, potevamo fare prima il secondo gol"."Con l'arrivo di Paredes cambierà con un grande acquisto, ha grande qualità"."Aspettiamo domani sera, chiuso il mercato valuteremo il tutto"."Gioca bene a calcio. Ha fatto 20 minuti buoni, la seconda parte del primo tempo è calato. Poi ha fatto cose di qualità"."Bene che ci siano partite ogni tre giorni. Ci sono cambi, giocheranno meno alcuni e saranno freschi per giocare partite come quelle di sabato"."Cos'è successo per il cambio? Ha avuto i crampi. Ha chiesto di uscire, era stanco. Non è uscito Miretti, abbiamo avuto fortuna"."L'arbitro stasera era giovane, alla quinta di Serie A. Ha arbitrato una buona partita"."Buona partita, con personalità. Sono contento. Giocare qui, allo Stadium, non è semplice. Ha giocato con personalità e tranquillità"."Maggior sicurezza? Diciamo che rispetto a prima, le squadre piccole vengono e ti aggrediscono. C'è la necessità di partire da dietro. Bisogna migliorare. Sotto pressione bisogna trovare diagonale e verticale"."Se mi preoccupa? Abbiamo avuto l'occasione sulla palla inattiva, due su calcio d'angolo. Due situazioni in cui ci siamo incasinati. Miretti poi è andato al tiro, Kean dopo 3 minuti. Abbiamo concesso poco o niente. Vincere non è semplice, non è che devi vincere 4-0 perché è lo Spezia. Prima venivano, stavano nella loro metà campo. Ora ti aggrediscono, ti saltano addosso, finché non riesci a chiuderla resta aperta"."E' un giocatore tecnicamente molto bravo. Basta vedere come la passa. Stasera ha fatto un bellissimo gol. E' importante, è un titolare, Vlahovic non può giocarle tutte. Finché la squadra ha spinto, Kean ha giocato bene. Può fare anche il centrale"."Responsabilità ci sono sempre. Quando siamo alla Juventus cerchiamo di vincere. Ci abbiamo provato anche l'anno scorso, ma non ci siamo riusciti. Paredes alza la qualità della squadra, aspettiamo anche Pogba e Chiesa, che hanno tecnica e gol nelle gambe"."Preoccupati? Escluse fratture, c'è una distorsione. Vediamo l'entità della distorsione""Passo indietro? Non c'è stato. Ci sono momenti così. E' difficile giocare 90 minuti a certi livelli, soprattutto ora con intensità. Vincere le partite non è semplice, lo dimostra il risultato".