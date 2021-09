Cosi Max Allegri in conferenza post Spezia-Juve 2-3: "Veniamo da un periodo in cui pareggiamo e perdiamo partite in modo rocambolesco, quindi avevamo un po' di tensione nel cercare di raggiungere questa vittoria. I ragazzi si sono difesi in modo ordinato e abbiamo subìto giusto un paio di calci d'angolo pericolosi. Cosa significa che Chiesa, Kean e De Ligt hanno segnato tutti e tre? Che sono stato fortunato! E i sostituti sono entrati molto bene, Alex Sandro, Locatelli, Morata, Bernardeschi, Kulusevski... godiamoci questa vittoria che da domani si pensa a cercare la prima vittoria in casa, contro la Samp domenica."

LA CHIAVE - "La tattica dipende dalle partite, oggi abbiamo iniziato bene costruendo a 3 dietro, poi nella confusione dopo il 2-1 per loro avevo bisogno di più ampiezza a sinistra e ho messo Bernardeschi".

TIMORI FINALI - "Bisogna tenere sempre l'attenzione alta, essere più lucidi e farsi vedere maggiormente. Non è facile in certi momenti, ma per lo meno abbiamo difeso giusto".

SESTA FORMAZIONE DIVERSA - "Sarà difficile giocare più partite con la stessa formazione, oltretutto giocando sempre ogni tre giorni. A Napoli poi ci mancavano sei giocatori. Chiesa stasera mi ha chiesto in cambio per un nuovo indurimento del flessore... Indipendentemente dalla formazione, dobbiamo riuscire a palleggiare meglio, essere ordinati ed essere cattivi quando usciamo dall'area".

I GOL DELLO SPEZIA - "Un contropiede in campo aperto dove potevamo far meglio, mentre il primo è stato un gol meraviglioso: si poteva forse accorciare meglio, ma non possiamo respingere tutte le conclusioni".

MEGLIO IN CHAMPIONS? - "Non è che in Svezia abbiamo trovato una quadratura diversa, comunque dobbiamo fare 8 o 9 punti in totale per essere sicuri di passare il turno, vedremo ora con Chelsea e Zenit.".