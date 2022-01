di CC, inviato allo Stadium

Allegri parla in conferenza stampa dopo Juve-Napoli.



FRENESIA - "Primo tempo avevamo iniziato anche bene, subito l'occasione con Chiesa al tiro, poi abbiamo preso gol e avuto difficoltà. Il Napoli è bravo a palleggiare, abbiamo sbagliato tanto, anche le scelte. Una volta pareggiata, 3-4 minuti di pressione, affrettato di nuovo. Avute due situazioni favorevoli, pareggiato uno scontro diretto. Bisogna essere fiduciosi, con una vittoria non aggiustavamo la classifica, dobbiamo arrivare tra le prime 4 a maggio".



DOVE SI MIGLIORA - "Abbiamo lavorato molto sugli inserimenti dei centrocampisti, sulle letture di queste situazioni. Non si può ottenere tutti. Frenesia? Serve un equilibrio, passiamo da 100 a 20, dobbiamo invece cambiare ritmo. Soprattutto dopo il pareggio. Loro erano un po' in crisi e potevamo metterli vicino all'area, abbiamo avuto fretta. Serve pazienza e migliorare in quelle situazioni".



DYBALA - "Sono soddisfatto di tutti, è un punto che ci permette di restare a 4 punti dal Napoli. Rispetto all'andata abbiamo un punto in più. Gli scontri diretti possono finire in qualsiasi modo, siamo rimasti in scia, non dobbiamo perdere entusiasmo. Recupereremo altri giocatori, per affrontare la seconda parte nel migliore dei modi".



MORATA - "Ha fatto una buona partita, ha giocato bene tecnicamente, ottime giocate. Sono contento di ciò che ha fatto. Poi era stanco, ha fatto una partita dietro l'altra. E' entrato Kean e ha fatto bene".



BONUCCI - "Bonucci non so se recupera per l'Inter, è ancora fuori".



ALEX SANDRO - "Ha fatto una buona prova, gli si è indurito il flessore e ha chiesto il cambio".



OCCASIONE PERSA - "Credo che il Napoli sia venuto qui con una squadra importante, ha fatto una buona partita. All'andata ne avevamo 7 fuori, credo che non ci sia nessun dubbio. Una volta, in un anno, voglio dire una cosa sull'arbitro: ha arbitrato una buona partita, ma forse gli si è fermato l'orologio e doveva dare qualcosa in più. Il recupero ci doveva stare un po' di più. Ci sono state anche sostituzioni, poteva dare di più. Una volta... spero che Rocchi me lo conceda".



ATTACCO DISPARI - "Si andrà avanti partita dopo partita, intanto la squadra ha digerito i due sistemi di gioco. Dybala sta rientrando ed è importante, Chiesa è rientrato dopo una lunga assenza e ha fatto una buona partita. Dobbiamo migliorare nella frenesia negli ultimi 30 metri, come precisione. Non possiamo buttare le decisioni finali, è un buon punto anche se la vittoria ci avrebbe dato più entusiasmo".



IL GOL PRESO - "C'è stata una deviazione. De Ligt era sulla traiettoria... questa giocata loro la fanno spesso, Alex Sandro ha difeso bene in tante situazioni, lì sono stati bravi loro. Noi siamo stati bravi in fase difensiva".



DE LIGT VS RABIOT - "Battibecco? Capita. Ne avevamo perso un altro a destra, si deve migliorare e stare attenti. I giocatori che si spronano in campo è normale e giusto"