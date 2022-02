Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, analizza la vittoria in Coppa Italia con il Sassuolo.



SUPPLEMENTARI - "I ragazzi sono riusciti a portare la partita nella non occasione, ne avevamo avute tante prima per portarla a casa nonostante un primo tempo dove siamo usciti dalla partita. Loro hanno calciato in porta, creato difficoltà. Il Sassuolo è una squadra che, se giochi pulito, può battere tutti. Pensavamo fosse tutto facile, dopo il pareggio siamo rientrati e poi qualcosa si è iniziato a vedere. Abbiamo avuto tante occasioni contro il Sassuolo che è ben organizzato e ha buon individualità".



ARTHUR - "Buona prestazione, come tutti. I primi 5 minuti, poi dopo il gol siamo usciti dalla partita, poi rientrati e direi che in generale l'uscita dalla partita è stata di tutti. Siamo rientrati e tutti hanno fatto una bella partita. Locatelli poi è entrato bene, così come Rabiot e Morata. E' molto importante. Tenere alto il ritmo mentre gli altri sono stanchi è un vantaggio. Diciamo che è un segnale importante di come siamo in questo momento una squadra, non è solo Verona e stasera, il periodo è buono e abbiamo preso gol dopo 2-3 partite. Non è costato niente, ma la solidità l'abbiamo trovata. Se hai uno spirito diverso, dal quinto al trentaduesimo, vengono fuori partite diverse. Ma giochiamo anche meglio. Le squadre che camminano non le ho mai viste".



DYBALA-VLAHOVIC - "Stasera Paulo ha fatto gol, ha sbloccato la partita, poi ha dato una grossa mano. Si è sacrificato come gli altri. Sono contento. Arrivava da un periodo di inattività, rientrato con il Milan, poi Verona. Lui è un giocatore che più gioca e più migliora la condizione".



SQUADRA FUORI DALLE PARTITE - "Ci lavora di più? Paradossalmente non siamo usciti tante volte dalla partita, quando la squadra prende il sopravvento e cali l'attenzione, puoi fare una difesa ordinata, non concedi tiri e poi riprendi a giocare. Com'è successo in tante partite. Pensavamo che il problema lo risolvesse il compagno vicino, Perin ha fatto due parate importanti ed è stato bravo anche lui".



SQUADRA TITOLARE - "Si sta formando? Non ho squadra di riferimento, avendo fuori Bernardeschi ho chiesto a Cuadrado di fare l'esterno alto. Poi c'erano momenti così. Kean tornerà a disposizione e può dare una grossa mano e far bene nel ruolo di Morata. Poi ci sarà da far rifiatare Dybala, Vlahovic. Non possono giocare tutti sempre. Poi in qualche modo ci arrangiamo e facciamo".