Conferenza stampa Allegri post Roma-Juve

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Juventus: "È stata una bella partita, divertente per il pubblico, meno per chi era in panchina. Non puoi rischiare di perdere una partita al 93’ perché la Roma in quei minuti lì ha fatto sempre dei grandi risultati, ha vinto a Udine, ha pareggiato al Napoli, ha vinto tante partite in quei momenti lì, sono forti di testa, i due che sono entrati hanno dato fisicità. Dovevamo andare in vantaggio a inizio ripresa, poi è tornata la Roma. Potevamo vincere noi o la Roma, il risultato premia noi e abbiamo una settimana per preparare la prossima partita""Weah ha passato la palla e ha fatto il contrasto. L’ho tolto onde evitare che potesse fare un fallo che potesse costare l’espulsione"."Bremer e Danilo? Hanno fatto una buona partita, anche Gatti l’ha fatta ma rispetto agli altri deve crescere molto, soprattutto quando serve lucidità nella gestione della palla. Sta facendo una buona annata, sono contento"."Mi ha fatto molto piacere ritrovarlo e vederlo in panchina, sta facendo bene, soprattutto mi sembra sempre molto lucido, ha fatto delle buone sostituzioni che ci hanno messo in difficoltà. Ha tutte le qualità per fare una bella carriera, deve rimanere tranquillo nei momenti di difficoltà. Farà una bella carriera".PUNTO GUADAGNATO? - "Negli ultimi 2 minuti, se non puoi vincere la partita non la devi perdere. Noi abbiamo solo rischiato di perderla, ci faceva male un’eventuale sconfitta"."Sono contento per la sua partita. Ha avuto un’occasione, abbiamo occasioni e non riusciamo a sfruttarle".