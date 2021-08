Massimiliano, in conferenza stampa, ha commentato la sconfitta contro l'Empoli."Dopo il gol partita frenetica, abbiamo sbagliato e volevamo risolvere la partita da soli. Fino al gol la squadra ha fatto una buona partita. Bisogna migliorare, la partita dura 95'. Non sempre possiamo andare sopra e vincere le partite. Ora c'è da stare zitti, lavorare, fare meglio da quando riprendiamo dopo la sosta. Trovare la compattezza giusta. Ed essere più sereni nella partita. Tanti ragazzi giovani volevano dimostrare, per generosità. E' un gruppo con valori morali importanti, oltre che tecnici"."Preparazione non ottimale? No, credo che molto dipenda dal giocare le partite in un certo modo, quando siamo in difficoltà. Mancavano 70 minuti alla fine della partita, serviva pazienza senza affrettare le giocate. Dobbiamo migliorare in questo"."Stasera gli avevo chiesto di fare l'incursore, senza centravanti perché Morata era in panchina che se ce ne fosse stato bisogno, nel secondo tempo, l'avrei messo dentro. Ha fatto buone cose. E' un giocatore di valore, come gli altri"."Ci pensa la società, mancano tre giorni alla fine, vediamo chi arriva"."Un bel mese da affrontare, le difficoltà ci sono e bisogna lavorare in quel tempo a disposizione. Ma questo è il calendario e non bisogna lamentarsi"."La serenità è mancata, c'era frenesia. Preso uno schiaffo inaspettato per com'eravamo partiti, dobbiamo lavorare in questo. Non tutte le partite le guidi, non è che poi ti puoi disunire e le partite finiscono qui".