Massimiliano, in conferenza stampa, ha parlato di"Portiamo a casa una buona prestazione contro l'Atalanta. E' sempre difficile giocarci contro, hanno buone traiettorie di passaggio. Ci hanno creato difficoltà. Dovevamo gestire meglio, loro ti invogliano a giocare sulle verticali. La squadra ha fatto una gara di carattere, questa dev'essere la caratteristica principale che ci deve contraddistinguere. Le qualità personali ci sono, ma per arrivare agli obiettivi ci vuole sacrificio, disponibilità di uno verso l'altro che ci farà fare la differenza."La squadra è in una buona condizione, è stato un buon test. Volevo vedere a livello caratteriale cosa riuscivamo a fare. Ha risposto bene, ora a Udine in una buona condizione. Vincere lì sarà difficile, è sempre stato difficile così come accaduto negli anni precedenti. Bisognerà migliorare anche sotto quest'aspetto"."Sta iniziando bene, stasera ha fatto buone cose, ha dato il la al primo gol. Ha gestito palloni molto bene. Sta crescendo di condizione e sarà un valore aggiunto"."Rinnovo? Il rinnovo ci pensa la società, non ha inciso sulla prestazione. Credo che Paulo abbia la voglia e l'ha dimostrato in questo primo mese di voler fare una grande annata come tutti. La Juve deve cercare di fare il possibile per ritornare a vincere lo scudetto"."Dipende anche dalle partite, giochiamo anche ogni 3 giorni. La formazione è quella. Col 4-3-3. A seconda di chi va in campo ci modelleremo al centrocampo, ai giocatori, ai momenti della stagione. Ci sono momenti in cui serve giocare in un modo, altri in un altro. Ho giocatori intelligenti, soprattutto pensano quando sono in campo. Ci aiutano quando affrontiamo le partite".