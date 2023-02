Le parole diin conferenza stampa:COSA E' CAMBIATO ALLA JUVE - "Nell'ultimo anno e mezzo sono cambiati tanti giocatori. In campionato stiamo facendo bene, abbiamo fatto 47 punti, poi dall'altra parte c'è una penalizzazione. Dobbiamo avvicinare chi è davanti anche se si è lontani. Dobbiamo migliorare perché il primo tempo non è stato buono"NOTE NEGATIVE - "Paredes ha avuto delle difficoltà nel primo tempo. Nel primo tempo abbiamo fatto male tecnicamente, sbagliando molto, in vantaggio abbiamo rischiato poco o niente. Nel secondo abbiamo fatto meglio ma abbiamo rischiato di prendere gol, Perin ha fatto una parata straordinaria. Su questo dobbiamo migliorare. L'ingresso di Di Maria ha alzato il livello".BONUCCI - "Gli ho chiesto di rientrare in campo con una vittoria, dato che erano tre mesi che non giocava. Era molto contento, è il capitano, sono tre mesi che non gioca e piano piano deve rientrare. Gliel'ho chiesto, lo rispetto per la sua carriera straordinaria, ed era contento di entrare".PERIN - "In porta ne posso far giocare solo uno. Nelle gerarchie della squadra c'è un titolare e una riserva, ma Perin di solito gioca una ventina di partite. Oltre che essere un portiere importante, che è cresciuto tantissimo, ora è un portiere da Juventus. Sono sereno perché abbiamo due portieri di alto livello".DI MARIA - "Sono sempre stato fortunato perché nelle squadre che ho allenato sono stato imbottito di campioni. Di Maria è tra questi. La sfortuna è che ha 35 anni, lo avrei voluto più giovane per farlo giocare tutte le partite. È entrato e ha fatto cose straordinarie. Il calcio è strano: giovedì scivoliamo una volta e pareggiamo, oggi magari prendi gol sull'1-0 e chissà. Il calcio è questo, ci sono partite che meriti di vincere e non vinci e ne vinci altre in cui meriti meno. È difficile spiegarlo".VLAHOVIC - "Un centravanti contento quando non fa gol non esiste. L'importante è vincere. Si è battuto molto, ha avuto un paio di palle importanti ma sono contento".