Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara con l'Inter. Ecco le sue parole.- "Non mi riferivo a niente, è una stagione sicuramente anormale. Non dico difficile o facile, fino ad ora siamo stati bravi, ma adesso dobbiamo tornare ad essere cattivi. Nelle ultime 6 ne abbiamo perse 5 (quattro ndr). Dobbiamo lavorare per arrivare al secondo posto perché ci consentirebbe di giocare la Supercoppa".- "L'Inter è una squadra forte. Nel doppio confronto in partite equilibrate gli episodi decidono. Bravi a giocare dopo il gol, non siamo stati incisivi. Dobbiamo tornare ad esserlo perché abbiamo tanti obiettivi. Le partite come queste le decidono gli episodi e nei 180' non sono andati a favore nostro"."In fase offensiva bisogna essere più bravi e precisi. Nelle ultime 6 partite abbiamo fatto un gol con la Lazio e uno con il Verona e nelle altre zero. E' un momento così, dispiace per la Coppa Italia, bisogna accettare questo e lavorare per migliorare. Abbiamo fatto tanto, ma non basta e dobbiamo metterci di più. Bisogna fare 72/73 punti per rimanere nelle prime quattro. Bisogna migliorare e essere più arrabbiati per tornare a vincere"."Fisicamente abbiamo finito bene, siamo partiti molli e in ritardo. Quando giochi Inter-Juve sono gare equilibrate, nei 180' purtroppo non siamo riusciti ad andare in finale" .- "Senza Milik? Le rifarei. Ha fatto 90' con il Napoli con un dispendio importante dopo due mesi di inattività. Con fuori Vlahovic e Kean o partivo con Milik e poi non avevo cambi con anche i supplementari possibili, o facevo così. Chiesa poteva avere spazio, ma è stata brava l'Inter."I colpi o arrivare in area? Siamo migliorati nella pazienza, siamo troppo frettolosi spesso. Ma quando arrivi lì devi essere più preciso, ma ora bisogna darsi una mossa e un giro di vite perché nelle ultime sei partite ne abbiamo perse cinque (quattro ndr). Ora abbiamo partite importanti e difficili a partire da Bologna".