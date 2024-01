Conferenza stampa Allegri pre Lecce-Juve: la diretta



I temi della conferenza

Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Juve: il tecnico bianconero può raggiungere quota 300 vittorie in Serie A se al Via del Mare dovessero arrivare i tre punti.La diretta testuale della conferenza stampa di Allegri inizierà alle ore 14 e sarà visibile su IlBianconero.com.Allegri racconterà le ultime di formazione verso la sfida in Puglia, mentre resta aperto ancora il grande tema di discussione di gennaio: il calciomercato. Domani arriva Djalo a Torino , mentre si avvicina la cessione di Moise Kean: sembra esserci l'Atletico Madrid nel suo futuro.