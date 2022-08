Massimilianoparla in conferenza stampa dopo Samp-Juve."Diciamo che nel primo tempo ci sono stati meriti della Samp. Ci hanno pressato molto, non siamo stati lineari e limpidi tecnicamente. Loro sono calati nella ripresa. Hanno fatto una buona partita. Per la seconda volta non prendiamo gol, sono contento. Potevamo vincerla con più lucidità. La squadra si è ben comporta. Abbiamo avuto la lucidità di non rischiare niente, Bremer non è intervenuto, non abbiamo rischiato"."La scelta di un modulo prudente? Abbiamo fuori gli attaccanti, un cambio era Kean ed è entrato bene. Ha dato una bella palla a Kostic. Con i giocatori che avevo ho messo questa formazione"."Ho spostato Kostic a destra, non sapevo se riusciva a giocarci. Anche su quello, è un giocatore che va conosciuto""I ragazzi alla Juve son bravi, chi ha la possibilità rimanga. Gli altri facciano un percorso. Con la società stiamo va valutato tutto"."Stasera ha fatto gol, Vlahovic era avanti di poco. La prestazione di Rabiot, si è incattivito, ha forza, è un mediano, nella Juve serve".