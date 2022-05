In conferenza stampa, Massimiliano Allegri parla così da Marassi dopo Genoa-Juve.



GESTIONE - "Dovevamo gestire meglio la palla abbassando un po’ i ritmi, ma le caratteristiche dei giocatori sono quelle. Dispiace aver perso perché per una sera potevamo essere al terzo posto. C’è comunque da prendere il positivo e guardare avanti, anche perché mercoledì abbiamo una partita importantissima”. SUI CAMBI - “Alcuni cambi li ho fatti per bisogno: Vlahovic doveva rifiatare, Cuadrado aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe. Dispiace per il risultato ma il calcio è questo”



LE OCCASIONI - “Nel momento in cui il Genoa era in difficoltà dovevamo avere il possesso palla ed invece ci siamo fatti ingolosire dal gol. Quand’è così le possibilità devi sfruttarle. Dopo l’1-1 abbiamo avuto un’occasione clamorosa con Kean, purtroppo nel calcio accadono cose inspiegabili”.