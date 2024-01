Le parole di Allegri in conferenza post Lecce-Juventus

, in conferenza stampa, torna a parlare post Lecce-Juventus."La Juventus è contro il razzismo e contro gli ignoranti. Bisogna essere più forti in questi casi, più vicini a chi subisce"."Il Lecce nel primo tempo ha corso molto, nella ripresa poi la gara è scivolata bene. Nel 2021 abbiamo iniziato un percorso e stiamo andando avanti. Ringrazio a chi ci ha lavorato fino ad ora e a chi ci lavora ancora, c’è un buon gruppo di lavoro, ma dobbiamo rimanere in silenzio perché nel calcio vieni smentito subito. Cerchiamo di guardare avanti, bisogna vincere più gare possibili"."Mi riallaccio a una frase di Lippi, cioè che quando sei alla Juventus, al Milan o all’Inter è normale che sei criticato. Qui alla Juve di più per i 38 scudetti vinti. Bisogna lavorare e mantenere la pressione, così continuando a vincere".