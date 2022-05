di CC, inviato

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, parla così dopo la vittoria della Juve sul Venezia.



LA REAZIONE TARDI - "Questa partita la squadra ha iniziato bene, venti minuti buoni, sembrava scivolasse facile. Poi abbiamo iniziato a sbagliare, a brontolare con l'arbitro. Si sono innervositi e abbiamo subito occasioni. Poi il gol, ma da lì siamo stati bravi a fare il 2-1 con rabbia. Ai ragazzi credo che non ci sia da rimproverare niente. Giochiamo sempre gli stessi tutti, c'è un po' di stanchezza mentale. Abbiamo fatto una rincorsa mentale, ora manca un punto alla matematica".



MIRETTI - "Buona partita, grande serenità e tranquillità di un veterano. Lasciamolo tranquillo, altrimenti diventa il 'nuovo campione in Italia'. Glielo auguro".



DAVANTI - "Abbiamo fatto cose buone e meno buone, conta la vittoria, ci fa vedere le prossime con serenità".



ATTACCANTI - "La serenità si raggiunge giocando. Vlahovic ha fatto buone cose, altre meno buone come tutti. Deve rimanere più sereno, non c'è bisogno di strafare. Vale per lui, vale per tutti. Da quando è arrivato ha fatto 7 gol, importanti. Per noi è un punto di riferimento. L'abbiamo trovato con la palla addosso, sono contento di ciò che sta facendo e può solo migliorare".



OTTIMISMO PER LA PROSSIMA - "Deriva dal mercato? Una squadra che nelle ultime 21 partite ha perso con Villarreal e Inter, qualcosa di buono l'ha fatto. Abbiamo tanti giocatori fuori, McKennie e Chiesa che hanno gol nelle gambe, Locatelli e Arthur fuori. Ci sono le basi per far sì che sia un anno migliore. Le situazioni e le stagioni possono essere diverse. Stiamo facendo un buon lavoro, ma è la base per andare avanti. Credo che questa squadra abbia anticipato un po' i tempi per tornare a lottare. Non vincere sicuramente, ma tornare a lottare. Le stagioni cambiano, io riflettevo dopo la partita, ho detto che c'è il rammarico di non essere passati col Villarreal. Ma se avessimo vinto, avremmo avuto 2 partite intense di Champions. Potevamo lasciare punti per la Champions. Vediamo il positivo: siamo a 1 punto dalla Champions".