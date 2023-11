Massimilianoparla dopo la vittoria della Juventus contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: "Partiamo dalla cosa più importante, ciò che è successo in Toscana. La vicinanza alle famiglie delle vittime e a chi lotta per rialzarsi. I toscani sono tosti e ci rialzeremo velocemente.- Partita difficile. Fiorentina forte, gioca molto bene, devo fare i complimenti. Per noi era importante, scontro diretto per allungare sul 5° posto. I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo nella fase difensiva, si potevano fare meglio alcune cose, ma ci hanno messo tutto.Capacità di capire velocemente. Quando siamo alla Juve bisogna passare da queste partite, è una vittoria bella, importante, ma che fa capire a tutti che per tornare a vincere bisogna passare da queste partite, voglia e disponibilità per i compagni. Un gruppo giovane, ma che sta capendo dove andare.Più che il terzo 1-0, le partite è difficile vincerle, negli scontri diretti, bisogna migliorar. Contro la Fiorentina se riesci a superare la prima pressione hai spazio. Poi nel secondo tempo quando i due davanti avevano lavorato molto molto bene, sono entrati Milik e Vlahovic. Bisogna mantenere il profilo molto molto basso, l'obiettivo è il quarto posto e sabato affrontiamo una squadra che arriva da tre vittorie consecutive. Profilo basso e arrivare meglio possibile alla sosta.- La prestazione di Bremer è stata buona, di Rugani anche. Tutta la squadra ha fatto bene. Rugani ha fatto un intervento straordinario. Questo spirito non bisogna perderlo, ma incrementarlo. Poi migliorare qualcosa, come lo sviluppo di gioco.- Sta facendo un'ottima stagione, andrà in crescita. Oggi si è messo a disposizione e ha fatto una bella partita. Non era facile per lui la prima a Firenze, ma l'ha interpretata bene.- Gli mancava il gol e oggi l'ha fatto. Ha fatto un grande inserimento".