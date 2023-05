Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo“Cambia perché c’è più fiducia, anche perché non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto bene fino al loro gol, sembrava quasi facile andare dentro. Il pericolo era prendere il secondo gol perché loro sono esperti. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto un bel secondo tempo. Per la voglia di andare a cercare questo gol il pari penso sia meritato”.“Sono fiducioso per il ritorno perché questa squadra ha dimostrato tutto l’anno che nelle difficoltà si è sempre rialzata. Son contento per loro, per quello che hanno fatto stasera”.“Gli elementi già non mancavano, sapevamo delle difficoltà. A Manchester perdevano 2-0 e hanno avuto la bravura di crederci, contro queste squadre ci vuole calma e lucidità. Dopo l’1-0 abbiamo rischiato ma i ragazzi son stati bravi”.“Hanno fatto una buona partita, non era semplice. Sono usciti perché avevano lavorato molto, i cambi sono stati importanti perché hanno dato freschezza e aggiunto entusiasmo. Mancano 4 partite di campionato e speriamo 2 di Europa League, tutta la squadra è concentrata su questo”.“Ci sono gli avversari, non è che giochiamo contro una squadra di terza categoria. Si son difesi molto bene, non è facile tirare in porta. Potevamo avere soluzioni più facili nel primo tempo dove abbino avuto possibilità importanti”.“Buon primo tempo poi nel finale era un po’ calato, avevamo bisogno di uno con caratteristiche diverse. Con cinque cambi a disposizione ogni tanto ci sta togliere qualcuno a fine primo tempo”.“Oggi ha fatto anche meglio di domenica. Pogba non si discute, quando la partita è diventata nella metà campo del Siviglia lui ti fa fare il salto di qualità. Magari se avesse iniziato dal primo minuto avrebbe fatto più fatica. Per noi è importante che decida”.“Ha iniziato perdendo qualche palla, poi ho invertito gli esterni perché chiesa a destra faceva un po’ di fatica”:“Una partita di calcio con clima molto caldo. È una finale e abbiamo tutte le possibilità per passare il turno”.“Speriamo che segni anche al ritorno se giocherà. Fisicamente la squadra è finita in crescendo, è un buon auspicio per il finale di campionato”.