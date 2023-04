, in conferenza stampa, commenta così Juve-Napoli."Non ho da recriminare, credo che Fabbri abbia arbitrato una gara perfetta. Dobbiamo restare sereni, abbiamo l'Inter e poi il campionato. Dobbiamo riprendere a vincere. Abbiamo un vantaggio di 3 punti sulla quarta. Abbiamo fatto una buona partita contro un Napoli forte che ha meritato lo scudetto. Dobbiamo lavorare per essere subito competitivi per il prossimo tolta"."Partita diversa, sarà una semifinale di coppa e dobbiamo recuperare le energie""Non sono io che decido, il mio pensiero conta zero. Ci sono gli organi di competenza che se hanno deciso di togliere la squalifica dobbiamo accettarlo con serenità. Dobbiamo toglierci da queste situazioni, dobbiamo spendere energie per il campo. Ne abbiamo spese tanto per arrivare in semifinale di Coppa Italia, di Europa League, in Coppa Italia..."."Stasera sono molto contento, credo che Soulé abbia fatto una buona partita. Rugani-Gatti straordinari contro Osimhen. Potevamo sfruttare meglio delle situazioni nel primo tempo, in ripartenza. Il cross di Rabiot andava chiuso, ma faceva parte del miglioramento della squadra, di andare a chiudere l'azione. Sono dispiaciuto, preso un gol da polli. Siamo stati poco esperti, ma fa parte del processo di crescita di ragazzi che non sono abituati a giocare certe partite"."Sono molto fiduciosi, non era facile stare 4 mesi in quelle condizioni. Trovare le energie e la concentrazione per fare risultati. Dispiace, abbiamo perso 4 partite in campionato e dopo il gol annullato a Di Maria bisognava chiuderla sullo 0-0. Siamo stati leggeri. Ma ci sono cose positive, i giovani hanno fatto una bella partita"."Ormai sono 20 anni che faccio questo mestiere, abbiamo sempre accettato tutto: non possiamo cambiare. Se l'arbitro vede in quel modo ha ritenuto giusto vederla così. Poi nel momento della partita c'è nervosismo, veniamo da una stagione molto impegnativa. Bisogna essere calmi e sereni, è la forza della squadra e della società, restare sereni nei momenti in cui gli episodi vanno contro. Non è facile, ma va fatto assolutamente. Sarà un'altra partita di tensione mercoledì, sportiva, sennò interpretano male. Contro una squadra forte e bisogna impegnarsi al meglio"."Eravamo posizionati serenamente, dalla parte opposta siamo stati leggeri nel non seguire l'uomo"."Sta inseguendo, avevano vinto ormai lo scudetto. Squadra forte, in salute, mentalmente. Andava fatta una partita del genere".CON DE LAURENTIIS - "Allenare il Napoli era un suo obiettivo? Non so cos'abbia detto di preciso, mi aveva cercato e poi dopo ho fatto scelte completamente diverse".